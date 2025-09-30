报价部分
DECW: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET

32.94 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DECW汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点32.91和高点32.95进行交易。

关注AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DECW股票今天的价格是多少？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET股票今天的定价为32.94。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为32.94，交易量达到114。DECW的实时价格图表显示了这些更新。

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET股票是否支付股息？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET目前的价值为32.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.93%和USD。实时查看图表以跟踪DECW走势。

如何购买DECW股票？

您可以以32.94的当前价格购买AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET股票。订单通常设置在32.94或33.24附近，而114和0.09%显示市场活动。立即关注DECW的实时图表更新。

如何投资DECW股票？

投资AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET需要考虑年度范围28.20 - 32.99和当前价格32.94。许多人在以32.94或33.24下订单之前，会比较2.33%和。实时查看DECW价格图表，了解每日变化。

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF的最高价格是32.99。在28.20 - 32.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET的绩效。

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF股票的最低价格是多少？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF（DECW）的最低价格为28.20。将其与当前的32.94和28.20 - 32.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DECW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DECW股票是什么时候拆分的？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.94和8.93%中可见。

日范围
32.91 32.95
年范围
28.20 32.99
前一天收盘价
32.94
开盘价
32.91
卖价
32.94
买价
33.24
最低价
32.91
最高价
32.95
交易量
114
日变化
0.00%
月变化
2.33%
6个月变化
10.13%
年变化
8.93%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8