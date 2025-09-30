- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DECW: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET
Курс DECW за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.91, а максимальная — 32.99.
Следите за динамикой AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DECW сегодня?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET (DECW) сегодня оценивается на уровне 32.94. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 32.90, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DECW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET в настоящее время оценивается в 32.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.93% и USD. Отслеживайте движения DECW на графике в реальном времени.
Как купить акции DECW?
Вы можете купить акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET (DECW) по текущей цене 32.94. Ордера обычно размещаются около 32.94 или 33.24, тогда как 29 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DECW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DECW?
Инвестирование в AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET предполагает учет годового диапазона 28.20 - 32.99 и текущей цены 32.94. Многие сравнивают 2.33% и 10.13% перед размещением ордеров на 32.94 или 33.24. Изучайте ежедневные изменения цены DECW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF?
Самая высокая цена AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) за последний год составила 32.99. Акции заметно колебались в пределах 28.20 - 32.99, сравнение с 32.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF?
Самая низкая цена AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) за год составила 28.20. Сравнение с текущими 32.94 и 28.20 - 32.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DECW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DECW?
В прошлом AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.90 и 8.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.90
- Open
- 32.95
- Bid
- 32.94
- Ask
- 33.24
- Low
- 32.91
- High
- 32.99
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 2.33%
- 6-месячное изменение
- 10.13%
- Годовое изменение
- 8.93%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8