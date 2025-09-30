- Übersicht
DECW: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET
Der Wechselkurs von DECW hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.90 bis zu einem Hoch von 32.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DECW heute?
Die Aktie von AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET (DECW) notiert heute bei 32.99. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.94 und das Handelsvolumen erreichte 136. Das Live-Chart von DECW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DECW Dividenden?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET wird derzeit mit 32.99 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.09% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DECW zu verfolgen.
Wie kaufe ich DECW-Aktien?
Sie können Aktien von AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET (DECW) zum aktuellen Kurs von 32.99 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.99 oder 33.29 platziert, während 136 und 0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DECW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DECW-Aktien?
Bei einer Investition in AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET müssen die jährliche Spanne 28.20 - 32.99 und der aktuelle Kurs 32.99 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.49% und 10.30%, bevor sie Orders zu 32.99 oder 33.29 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DECW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF?
Der höchste Kurs von AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) im vergangenen Jahr lag bei 32.99. Innerhalb von 28.20 - 32.99 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF?
Der niedrigste Kurs von AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) im Laufe des Jahres betrug 28.20. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.99 und der Spanne 28.20 - 32.99 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DECW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DECW statt?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.94 und 9.09% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.94
- Eröffnung
- 32.93
- Bid
- 32.99
- Ask
- 33.29
- Tief
- 32.90
- Hoch
- 32.99
- Volumen
- 136
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- 2.49%
- 6-Monatsänderung
- 10.30%
- Jahresänderung
- 9.09%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8