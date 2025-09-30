- Panorámica
DECW: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET
El tipo de cambio de DECW de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.91, mientras que el máximo ha alcanzado 32.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DECW hoy?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET (DECW) se evalúa hoy en 32.94. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 32.94 y el volumen comercial ha alcanzado 114. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DECW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET se evalúa actualmente en 32.94. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.93% y USD. Monitoree los movimientos de DECW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DECW?
Puede comprar acciones de AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET (DECW) al precio actual de 32.94. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 32.94 o 33.24, mientras que 114 y 0.09% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DECW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DECW?
Invertir en AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET implica tener en cuenta el rango anual 28.20 - 32.99 y el precio actual 32.94. Muchos comparan 2.33% y 10.13% antes de colocar órdenes en 32.94 o 33.24. Estudie los cambios diarios de precios de DECW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF?
El precio más alto de AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) en el último año ha sido 32.99. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 28.20 - 32.99, una comparación con 32.94 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF?
El precio más bajo de AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) para el año ha sido 28.20. La comparación con los actuales 32.94 y 28.20 - 32.99 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DECW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DECW?
En el pasado, AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ET ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.94 y 8.93% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 32.94
- Open
- 32.91
- Bid
- 32.94
- Ask
- 33.24
- Low
- 32.91
- High
- 32.95
- Volumen
- 114
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 2.33%
- Cambio a 6 meses
- 10.13%
- Cambio anual
- 8.93%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8