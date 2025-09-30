- Visão do mercado
DCOMG: Dime Community Bancshares, Inc.
A taxa do DCOMG para hoje mudou para 0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.7000 e o mais alto foi 26.7000.
Veja a dinâmica do par de moedas Dime Community Bancshares, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DCOMG hoje?
Hoje Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) está avaliado em 26.7000. O instrumento é negociado dentro de 0.07%, o fechamento de ontem foi 26.6808, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DCOMG em tempo real.
As ações de Dime Community Bancshares, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Dime Community Bancshares, Inc. está avaliado em 26.7000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.80% e USD. Monitore os movimentos de DCOMG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DCOMG?
Você pode comprar ações de Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) pelo preço atual 26.7000. Ordens geralmente são executadas perto de 26.7000 ou 26.7030, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DCOMG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DCOMG?
Investir em Dime Community Bancshares, Inc. envolve considerar a faixa anual 24.2500 - 27.6400 e o preço atual 26.7000. Muitos comparam 1.60% e 4.30% antes de enviar ordens em 26.7000 ou 26.7030. Estude as mudanças diárias de preço de DCOMG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dime Community Bancshares, Inc.?
O maior preço de Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) no último ano foi 27.6400. As ações oscilaram bastante dentro de 24.2500 - 27.6400, e a comparação com 26.6808 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dime Community Bancshares, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dime Community Bancshares, Inc.?
O menor preço de Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) no ano foi 24.2500. A comparação com o preço atual 26.7000 e 24.2500 - 27.6400 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DCOMG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DCOMG?
No passado Dime Community Bancshares, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.6808 e -1.80% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.6808
- Open
- 26.7000
- Bid
- 26.7000
- Ask
- 26.7030
- Low
- 26.7000
- High
- 26.7000
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.07%
- Mudança mensal
- 1.60%
- Mudança de 6 meses
- 4.30%
- Mudança anual
- -1.80%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4