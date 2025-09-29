- 概要
DCOMG: Dime Community Bancshares, Inc.
DCOMGの今日の為替レートは、0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり26.6800の安値と26.6808の高値で取引されました。
Dime Community Bancshares, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DCOMG株の現在の価格は？
Dime Community Bancshares, Inc.の株価は本日26.6808です。0.30%内で取引され、前日の終値は26.6000、取引量は6に達しました。DCOMGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Dime Community Bancshares, Inc.の株は配当を出しますか？
Dime Community Bancshares, Inc.の現在の価格は26.6808です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.87%やUSDにも注目します。DCOMGの動きはライブチャートで確認できます。
DCOMG株を買う方法は？
Dime Community Bancshares, Inc.の株は現在26.6808で購入可能です。注文は通常26.6808または26.6838付近で行われ、6や0.00%が市場の動きを示します。DCOMGの最新情報はライブチャートで確認できます。
DCOMG株に投資する方法は？
Dime Community Bancshares, Inc.への投資では、年間の値幅24.2500 - 27.6400と現在の26.6808を考慮します。注文は多くの場合26.6808や26.6838で行われる前に、1.53%や4.22%と比較されます。DCOMGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Dime Community Bancshares, Inc.の株の最高値は？
Dime Community Bancshares, Inc.の過去1年の最高値は27.6400でした。24.2500 - 27.6400内で株価は大きく変動し、26.6000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dime Community Bancshares, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Dime Community Bancshares, Inc.の株の最低値は？
Dime Community Bancshares, Inc.(DCOMG)の年間最安値は24.2500でした。現在の26.6808や24.2500 - 27.6400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DCOMGの動きはライブチャートで確認できます。
DCOMGの株式分割はいつ行われましたか？
Dime Community Bancshares, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.6000、-1.87%に企業行動後の影響として反映されます。
以前の終値
- 26.6000
始値
- 26.6801
買値
- 26.6808
買値
- 26.6838
安値
- 26.6800
高値
- 26.6808
出来高
- 6
1日の変化
- 0.30%
1ヶ月の変化
- 1.53%
6ヶ月の変化
- 4.22%
1年の変化
- -1.87%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前