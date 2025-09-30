- Aperçu
DCOMG: Dime Community Bancshares, Inc.
Le taux de change de DCOMG a changé de 0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.7000 et à un maximum de 26.7000.
Suivez la dynamique Dime Community Bancshares, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DCOMG aujourd'hui ?
L'action Dime Community Bancshares, Inc. est cotée à 26.7000 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.07%, a clôturé hier à 26.6808 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de DCOMG présente ces mises à jour.
L'action Dime Community Bancshares, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Dime Community Bancshares, Inc. est actuellement valorisé à 26.7000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.80% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DCOMG.
Comment acheter des actions DCOMG ?
Vous pouvez acheter des actions Dime Community Bancshares, Inc. au cours actuel de 26.7000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.7000 ou de 26.7030, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DCOMG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DCOMG ?
Investir dans Dime Community Bancshares, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.2500 - 27.6400 et le prix actuel 26.7000. Beaucoup comparent 1.60% et 4.30% avant de passer des ordres à 26.7000 ou 26.7030. Consultez le graphique du cours de DCOMG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dime Community Bancshares, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Dime Community Bancshares, Inc. l'année dernière était 27.6400. Au cours de 24.2500 - 27.6400, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.6808 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dime Community Bancshares, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dime Community Bancshares, Inc. ?
Le cours le plus bas de Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) sur l'année a été 24.2500. Sa comparaison avec 26.7000 et 24.2500 - 27.6400 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DCOMG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DCOMG a-t-elle été divisée ?
Dime Community Bancshares, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.6808 et -1.80% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.6808
- Ouverture
- 26.7000
- Bid
- 26.7000
- Ask
- 26.7030
- Plus Bas
- 26.7000
- Plus Haut
- 26.7000
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.07%
- Changement Mensuel
- 1.60%
- Changement à 6 Mois
- 4.30%
- Changement Annuel
- -1.80%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4