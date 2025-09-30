- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DCOMG: Dime Community Bancshares, Inc.
Il tasso di cambio DCOMG ha avuto una variazione del 0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.7000 e ad un massimo di 26.7000.
Segui le dinamiche di Dime Community Bancshares, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DCOMG oggi?
Oggi le azioni Dime Community Bancshares, Inc. sono prezzate a 26.7000. Viene scambiato all'interno di 0.07%, la chiusura di ieri è stata 26.6808 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DCOMG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dime Community Bancshares, Inc. pagano dividendi?
Dime Community Bancshares, Inc. è attualmente valutato a 26.7000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DCOMG.
Come acquistare azioni DCOMG?
Puoi acquistare azioni Dime Community Bancshares, Inc. al prezzo attuale di 26.7000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.7000 o 26.7030, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DCOMG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DCOMG?
Investire in Dime Community Bancshares, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 24.2500 - 27.6400 e il prezzo attuale 26.7000. Molti confrontano 1.60% e 4.30% prima di effettuare ordini su 26.7000 o 26.7030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DCOMG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dime Community Bancshares, Inc.?
Il prezzo massimo di Dime Community Bancshares, Inc. nell'ultimo anno è stato 27.6400. All'interno di 24.2500 - 27.6400, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.6808 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dime Community Bancshares, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dime Community Bancshares, Inc.?
Il prezzo più basso di Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) nel corso dell'anno è stato 24.2500. Confrontandolo con gli attuali 26.7000 e 24.2500 - 27.6400 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DCOMG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DCOMG?
Dime Community Bancshares, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.6808 e -1.80%.
- Chiusura Precedente
- 26.6808
- Apertura
- 26.7000
- Bid
- 26.7000
- Ask
- 26.7030
- Minimo
- 26.7000
- Massimo
- 26.7000
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.07%
- Variazione Mensile
- 1.60%
- Variazione Semestrale
- 4.30%
- Variazione Annuale
- -1.80%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4