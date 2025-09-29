КотировкиРазделы
DCOMG: Dime Community Bancshares, Inc.

26.7000 USD 0.0192 (0.07%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DCOMG за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.7000, а максимальная — 26.7000.

Следите за динамикой Dime Community Bancshares, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DCOMG сегодня?

Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) сегодня оценивается на уровне 26.7000. Инструмент торгуется в пределах 0.07%, вчерашнее закрытие составило 26.6808, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DCOMG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dime Community Bancshares, Inc.?

Dime Community Bancshares, Inc. в настоящее время оценивается в 26.7000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.80% и USD. Отслеживайте движения DCOMG на графике в реальном времени.

Как купить акции DCOMG?

Вы можете купить акции Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) по текущей цене 26.7000. Ордера обычно размещаются около 26.7000 или 26.7030, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DCOMG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DCOMG?

Инвестирование в Dime Community Bancshares, Inc. предполагает учет годового диапазона 24.2500 - 27.6400 и текущей цены 26.7000. Многие сравнивают 1.60% и 4.30% перед размещением ордеров на 26.7000 или 26.7030. Изучайте ежедневные изменения цены DCOMG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dime Community Bancshares, Inc.?

Самая высокая цена Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) за последний год составила 27.6400. Акции заметно колебались в пределах 24.2500 - 27.6400, сравнение с 26.6808 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dime Community Bancshares, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dime Community Bancshares, Inc.?

Самая низкая цена Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) за год составила 24.2500. Сравнение с текущими 26.7000 и 24.2500 - 27.6400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DCOMG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DCOMG?

В прошлом Dime Community Bancshares, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.6808 и -1.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.7000 26.7000
Годовой диапазон
24.2500 27.6400
Предыдущее закрытие
26.6808
Open
26.7000
Bid
26.7000
Ask
26.7030
Low
26.7000
High
26.7000
Объем
1
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
1.60%
6-месячное изменение
4.30%
Годовое изменение
-1.80%
