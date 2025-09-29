- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DCOMG: Dime Community Bancshares, Inc.
Курс DCOMG за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.7000, а максимальная — 26.7000.
Следите за динамикой Dime Community Bancshares, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DCOMG сегодня?
Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) сегодня оценивается на уровне 26.7000. Инструмент торгуется в пределах 0.07%, вчерашнее закрытие составило 26.6808, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DCOMG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dime Community Bancshares, Inc.?
Dime Community Bancshares, Inc. в настоящее время оценивается в 26.7000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.80% и USD. Отслеживайте движения DCOMG на графике в реальном времени.
Как купить акции DCOMG?
Вы можете купить акции Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) по текущей цене 26.7000. Ордера обычно размещаются около 26.7000 или 26.7030, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DCOMG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DCOMG?
Инвестирование в Dime Community Bancshares, Inc. предполагает учет годового диапазона 24.2500 - 27.6400 и текущей цены 26.7000. Многие сравнивают 1.60% и 4.30% перед размещением ордеров на 26.7000 или 26.7030. Изучайте ежедневные изменения цены DCOMG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dime Community Bancshares, Inc.?
Самая высокая цена Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) за последний год составила 27.6400. Акции заметно колебались в пределах 24.2500 - 27.6400, сравнение с 26.6808 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dime Community Bancshares, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dime Community Bancshares, Inc.?
Самая низкая цена Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) за год составила 24.2500. Сравнение с текущими 26.7000 и 24.2500 - 27.6400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DCOMG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DCOMG?
В прошлом Dime Community Bancshares, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.6808 и -1.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.6808
- Open
- 26.7000
- Bid
- 26.7000
- Ask
- 26.7030
- Low
- 26.7000
- High
- 26.7000
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 1.60%
- 6-месячное изменение
- 4.30%
- Годовое изменение
- -1.80%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%