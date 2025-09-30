- Übersicht
DCOMG: Dime Community Bancshares, Inc.
Der Wechselkurs von DCOMG hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.7000 bis zu einem Hoch von 26.7000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dime Community Bancshares, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DCOMG heute?
Die Aktie von Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) notiert heute bei 26.7000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.07% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.6808 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von DCOMG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DCOMG Dividenden?
Dime Community Bancshares, Inc. wird derzeit mit 26.7000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.80% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DCOMG zu verfolgen.
Wie kaufe ich DCOMG-Aktien?
Sie können Aktien von Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) zum aktuellen Kurs von 26.7000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.7000 oder 26.7030 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DCOMG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DCOMG-Aktien?
Bei einer Investition in Dime Community Bancshares, Inc. müssen die jährliche Spanne 24.2500 - 27.6400 und der aktuelle Kurs 26.7000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.60% und 4.30%, bevor sie Orders zu 26.7000 oder 26.7030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DCOMG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dime Community Bancshares, Inc.?
Der höchste Kurs von Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) im vergangenen Jahr lag bei 27.6400. Innerhalb von 24.2500 - 27.6400 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.6808 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dime Community Bancshares, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dime Community Bancshares, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) im Laufe des Jahres betrug 24.2500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.7000 und der Spanne 24.2500 - 27.6400 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DCOMG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DCOMG statt?
Dime Community Bancshares, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.6808 und -1.80% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.6808
- Eröffnung
- 26.7000
- Bid
- 26.7000
- Ask
- 26.7030
- Tief
- 26.7000
- Hoch
- 26.7000
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- 1.60%
- 6-Monatsänderung
- 4.30%
- Jahresänderung
- -1.80%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4