- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DCOMG: Dime Community Bancshares, Inc.
El tipo de cambio de DCOMG de hoy ha cambiado un 0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.7000, mientras que el máximo ha alcanzado 26.7000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dime Community Bancshares, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DCOMG hoy?
Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) se evalúa hoy en 26.7000. El instrumento se negocia dentro de 0.07%; el cierre de ayer ha sido 26.6808 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DCOMG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dime Community Bancshares, Inc.?
Dime Community Bancshares, Inc. se evalúa actualmente en 26.7000. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.80% y USD. Monitoree los movimientos de DCOMG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DCOMG?
Puede comprar acciones de Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) al precio actual de 26.7000. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.7000 o 26.7030, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DCOMG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DCOMG?
Invertir en Dime Community Bancshares, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 24.2500 - 27.6400 y el precio actual 26.7000. Muchos comparan 1.60% y 4.30% antes de colocar órdenes en 26.7000 o 26.7030. Estudie los cambios diarios de precios de DCOMG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dime Community Bancshares, Inc.?
El precio más alto de Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) en el último año ha sido 27.6400. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.2500 - 27.6400, una comparación con 26.6808 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dime Community Bancshares, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dime Community Bancshares, Inc.?
El precio más bajo de Dime Community Bancshares, Inc. (DCOMG) para el año ha sido 24.2500. La comparación con los actuales 26.7000 y 24.2500 - 27.6400 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DCOMG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DCOMG?
En el pasado, Dime Community Bancshares, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.6808 y -1.80% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 26.6808
- Open
- 26.7000
- Bid
- 26.7000
- Ask
- 26.7030
- Low
- 26.7000
- High
- 26.7000
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.07%
- Cambio mensual
- 1.60%
- Cambio a 6 meses
- 4.30%
- Cambio anual
- -1.80%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.