DBEU: Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF

46.02 USD 0.23 (0.50%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DBEU para hoje mudou para 0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.76 e o mais alto foi 46.03.

Veja a dinâmica do par de moedas Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

DBEU Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DBEU hoje?

Hoje Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (DBEU) está avaliado em 46.02. O instrumento é negociado dentro de 0.50%, o fechamento de ontem foi 45.79, e o volume de negociação atingiu 79. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DBEU em tempo real.

As ações de Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF pagam dividendos?

Atualmente Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF está avaliado em 46.02. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.49% e USD. Monitore os movimentos de DBEU no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DBEU?

Você pode comprar ações de Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (DBEU) pelo preço atual 46.02. Ordens geralmente são executadas perto de 46.02 ou 46.32, enquanto 79 e 0.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DBEU no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DBEU?

Investir em Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF envolve considerar a faixa anual 38.58 - 47.22 e o preço atual 46.02. Muitos comparam 2.65% e 3.79% antes de enviar ordens em 46.02 ou 46.32. Estude as mudanças diárias de preço de DBEU no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF?

O maior preço de Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (DBEU) no último ano foi 47.22. As ações oscilaram bastante dentro de 38.58 - 47.22, e a comparação com 45.79 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF?

O menor preço de Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (DBEU) no ano foi 38.58. A comparação com o preço atual 46.02 e 38.58 - 47.22 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DBEU em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DBEU?

No passado Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 45.79 e 8.49% após os eventos corporativos.

Faixa diária
45.76 46.03
Faixa anual
38.58 47.22
Fechamento anterior
45.79
Open
45.87
Bid
46.02
Ask
46.32
Low
45.76
High
46.03
Volume
79
Mudança diária
0.50%
Mudança mensal
2.65%
Mudança de 6 meses
3.79%
Mudança anual
8.49%
