报价部分
货币 / DBEU
回到股票

DBEU: Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF

45.79 USD 0.14 (0.31%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DBEU汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点45.65和高点45.87进行交易。

关注Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DBEU新闻

常见问题解答

DBEU股票今天的价格是多少？

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF股票今天的定价为45.79。它在0.31%范围内交易，昨天的收盘价为45.65，交易量达到58。DBEU的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF股票是否支付股息？

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF目前的价值为45.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.94%和USD。实时查看图表以跟踪DBEU走势。

如何购买DBEU股票？

您可以以45.79的当前价格购买Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF股票。订单通常设置在45.79或46.09附近，而58和0.09%显示市场活动。立即关注DBEU的实时图表更新。

如何投资DBEU股票？

投资Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF需要考虑年度范围38.58 - 47.22和当前价格45.79。许多人在以45.79或46.09下订单之前，会比较2.14%和。实时查看DBEU价格图表，了解每日变化。

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF的最高价格是47.22。在38.58 - 47.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF的绩效。

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF（DBEU）的最低价格为38.58。将其与当前的45.79和38.58 - 47.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DBEU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DBEU股票是什么时候拆分的？

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.65和7.94%中可见。

日范围
45.65 45.87
年范围
38.58 47.22
前一天收盘价
45.65
开盘价
45.75
卖价
45.79
买价
46.09
最低价
45.65
最高价
45.87
交易量
58
日变化
0.31%
月变化
2.14%
6个月变化
3.27%
年变化
7.94%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8