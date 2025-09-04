クォートセクション
通貨 / DBEU
株に戻る

DBEU: Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF

45.96 USD 0.17 (0.37%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DBEUの今日の為替レートは、0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり45.76の安値と46.01の高値で取引されました。

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DBEU News

よくあるご質問

DBEU株の現在の価格は？

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFの株価は本日45.96です。0.37%内で取引され、前日の終値は45.79、取引量は65に達しました。DBEUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFの株は配当を出しますか？

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFの現在の価格は45.96です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.35%やUSDにも注目します。DBEUの動きはライブチャートで確認できます。

DBEU株を買う方法は？

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFの株は現在45.96で購入可能です。注文は通常45.96または46.26付近で行われ、65や0.20%が市場の動きを示します。DBEUの最新情報はライブチャートで確認できます。

DBEU株に投資する方法は？

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFへの投資では、年間の値幅38.58 - 47.22と現在の45.96を考慮します。注文は多くの場合45.96や46.26で行われる前に、2.52%や3.65%と比較されます。DBEUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFの株の最高値は？

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFの過去1年の最高値は47.22でした。38.58 - 47.22内で株価は大きく変動し、45.79と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFの株の最低値は？

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF(DBEU)の年間最安値は38.58でした。現在の45.96や38.58 - 47.22と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DBEUの動きはライブチャートで確認できます。

DBEUの株式分割はいつ行われましたか？

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.79、8.35%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
45.76 46.01
1年のレンジ
38.58 47.22
以前の終値
45.79
始値
45.87
買値
45.96
買値
46.26
安値
45.76
高値
46.01
出来高
65
1日の変化
0.37%
1ヶ月の変化
2.52%
6ヶ月の変化
3.65%
1年の変化
8.35%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8