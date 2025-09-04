- 概要
DBEU: Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEUの今日の為替レートは、0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり45.76の安値と46.01の高値で取引されました。
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DBEU News
よくあるご質問
DBEU株の現在の価格は？
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFの株価は本日45.96です。0.37%内で取引され、前日の終値は45.79、取引量は65に達しました。DBEUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFの株は配当を出しますか？
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFの現在の価格は45.96です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.35%やUSDにも注目します。DBEUの動きはライブチャートで確認できます。
DBEU株を買う方法は？
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFの株は現在45.96で購入可能です。注文は通常45.96または46.26付近で行われ、65や0.20%が市場の動きを示します。DBEUの最新情報はライブチャートで確認できます。
DBEU株に投資する方法は？
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFへの投資では、年間の値幅38.58 - 47.22と現在の45.96を考慮します。注文は多くの場合45.96や46.26で行われる前に、2.52%や3.65%と比較されます。DBEUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFの株の最高値は？
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFの過去1年の最高値は47.22でした。38.58 - 47.22内で株価は大きく変動し、45.79と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFの株の最低値は？
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF(DBEU)の年間最安値は38.58でした。現在の45.96や38.58 - 47.22と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DBEUの動きはライブチャートで確認できます。
DBEUの株式分割はいつ行われましたか？
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.79、8.35%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 45.79
- 始値
- 45.87
- 買値
- 45.96
- 買値
- 46.26
- 安値
- 45.76
- 高値
- 46.01
- 出来高
- 65
- 1日の変化
- 0.37%
- 1ヶ月の変化
- 2.52%
- 6ヶ月の変化
- 3.65%
- 1年の変化
- 8.35%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8