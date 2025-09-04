- Aperçu
DBEU: Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
Le taux de change de DBEU a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.65 et à un maximum de 45.87.
Suivez la dynamique Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DBEU Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DBEU aujourd'hui ?
L'action Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF est cotée à 45.79 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.31%, a clôturé hier à 45.65 et son volume d'échange a atteint 58. Le graphique en temps réel du cours de DBEU présente ces mises à jour.
L'action Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF est actuellement valorisé à 45.79. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.94% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DBEU.
Comment acheter des actions DBEU ?
Vous pouvez acheter des actions Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF au cours actuel de 45.79. Les ordres sont généralement placés à proximité de 45.79 ou de 46.09, le 58 et le 0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DBEU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DBEU ?
Investir dans Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 38.58 - 47.22 et le prix actuel 45.79. Beaucoup comparent 2.14% et 3.27% avant de passer des ordres à 45.79 ou 46.09. Consultez le graphique du cours de DBEU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF l'année dernière était 47.22. Au cours de 38.58 - 47.22, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 45.65 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (DBEU) sur l'année a été 38.58. Sa comparaison avec 45.79 et 38.58 - 47.22 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DBEU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DBEU a-t-elle été divisée ?
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 45.65 et 7.94% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 45.65
- Ouverture
- 45.75
- Bid
- 45.79
- Ask
- 46.09
- Plus Bas
- 45.65
- Plus Haut
- 45.87
- Volume
- 58
- Changement quotidien
- 0.31%
- Changement Mensuel
- 2.14%
- Changement à 6 Mois
- 3.27%
- Changement Annuel
- 7.94%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8