DBEU: Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
Il tasso di cambio DBEU ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.65 e ad un massimo di 45.87.
Segui le dinamiche di Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DBEU News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DBEU oggi?
Oggi le azioni Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF sono prezzate a 45.79. Viene scambiato all'interno di 0.31%, la chiusura di ieri è stata 45.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 58. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DBEU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF pagano dividendi?
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF è attualmente valutato a 45.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.94% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DBEU.
Come acquistare azioni DBEU?
Puoi acquistare azioni Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF al prezzo attuale di 45.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 45.79 o 46.09, mentre 58 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DBEU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DBEU?
Investire in Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 38.58 - 47.22 e il prezzo attuale 45.79. Molti confrontano 2.14% e 3.27% prima di effettuare ordini su 45.79 o 46.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DBEU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF?
Il prezzo massimo di Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF nell'ultimo anno è stato 47.22. All'interno di 38.58 - 47.22, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF?
Il prezzo più basso di Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (DBEU) nel corso dell'anno è stato 38.58. Confrontandolo con gli attuali 45.79 e 38.58 - 47.22 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DBEU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DBEU?
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.65 e 7.94%.
- Chiusura Precedente
- 45.65
- Apertura
- 45.75
- Bid
- 45.79
- Ask
- 46.09
- Minimo
- 45.65
- Massimo
- 45.87
- Volume
- 58
- Variazione giornaliera
- 0.31%
- Variazione Mensile
- 2.14%
- Variazione Semestrale
- 3.27%
- Variazione Annuale
- 7.94%
-
- Prev
- 1.8%
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- -0.3%
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
-
- 45.8
- Prev
- 41.5
-
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- 94.2
- 100.7
- Prev
- 97.8