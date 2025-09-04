QuotazioniSezioni
Valute / DBEU
Tornare a Azioni

DBEU: Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF

45.79 USD 0.14 (0.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DBEU ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.65 e ad un massimo di 45.87.

Segui le dinamiche di Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DBEU News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DBEU oggi?

Oggi le azioni Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF sono prezzate a 45.79. Viene scambiato all'interno di 0.31%, la chiusura di ieri è stata 45.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 58. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DBEU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF pagano dividendi?

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF è attualmente valutato a 45.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.94% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DBEU.

Come acquistare azioni DBEU?

Puoi acquistare azioni Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF al prezzo attuale di 45.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 45.79 o 46.09, mentre 58 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DBEU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DBEU?

Investire in Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 38.58 - 47.22 e il prezzo attuale 45.79. Molti confrontano 2.14% e 3.27% prima di effettuare ordini su 45.79 o 46.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DBEU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF?

Il prezzo massimo di Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF nell'ultimo anno è stato 47.22. All'interno di 38.58 - 47.22, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF?

Il prezzo più basso di Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (DBEU) nel corso dell'anno è stato 38.58. Confrontandolo con gli attuali 45.79 e 38.58 - 47.22 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DBEU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DBEU?

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.65 e 7.94%.

Intervallo Giornaliero
45.65 45.87
Intervallo Annuale
38.58 47.22
Chiusura Precedente
45.65
Apertura
45.75
Bid
45.79
Ask
46.09
Minimo
45.65
Massimo
45.87
Volume
58
Variazione giornaliera
0.31%
Variazione Mensile
2.14%
Variazione Semestrale
3.27%
Variazione Annuale
7.94%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8