DARP: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF
A taxa do DARP para hoje mudou para 2.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.29 e o mais alto foi 41.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DARP hoje?
Hoje Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF (DARP) está avaliado em 41.29. O instrumento é negociado dentro de 2.08%, o fechamento de ontem foi 40.45, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DARP em tempo real.
As ações de Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF pagam dividendos?
Atualmente Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF está avaliado em 41.29. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 32.51% e USD. Monitore os movimentos de DARP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DARP?
Você pode comprar ações de Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF (DARP) pelo preço atual 41.29. Ordens geralmente são executadas perto de 41.29 ou 41.59, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DARP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DARP?
Investir em Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF envolve considerar a faixa anual 24.77 - 41.32 e o preço atual 41.29. Muitos comparam 17.84% e 44.02% antes de enviar ordens em 41.29 ou 41.59. Estude as mudanças diárias de preço de DARP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Grizzle Growth ETF?
O maior preço de Grizzle Growth ETF (DARP) no último ano foi 41.32. As ações oscilaram bastante dentro de 24.77 - 41.32, e a comparação com 40.45 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Grizzle Growth ETF?
O menor preço de Grizzle Growth ETF (DARP) no ano foi 24.77. A comparação com o preço atual 41.29 e 24.77 - 41.32 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DARP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DARP?
No passado Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 40.45 e 32.51% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 40.45
- Open
- 41.29
- Bid
- 41.29
- Ask
- 41.59
- Low
- 41.29
- High
- 41.29
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 2.08%
- Mudança mensal
- 17.84%
- Mudança de 6 meses
- 44.02%
- Mudança anual
- 32.51%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8