QuotazioniSezioni
Valute / DARP
Tornare a Azioni

DARP: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF

41.29 USD 0.84 (2.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DARP ha avuto una variazione del 2.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.29 e ad un massimo di 41.29.

Segui le dinamiche di Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DARP oggi?

Oggi le azioni Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF sono prezzate a 41.29. Viene scambiato all'interno di 2.08%, la chiusura di ieri è stata 40.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DARP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF pagano dividendi?

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF è attualmente valutato a 41.29. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 32.51% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DARP.

Come acquistare azioni DARP?

Puoi acquistare azioni Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF al prezzo attuale di 41.29. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 41.29 o 41.59, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DARP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DARP?

Investire in Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.77 - 41.32 e il prezzo attuale 41.29. Molti confrontano 17.84% e 44.02% prima di effettuare ordini su 41.29 o 41.59. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DARP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Grizzle Growth ETF?

Il prezzo massimo di Grizzle Growth ETF nell'ultimo anno è stato 41.32. All'interno di 24.77 - 41.32, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 40.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Grizzle Growth ETF?

Il prezzo più basso di Grizzle Growth ETF (DARP) nel corso dell'anno è stato 24.77. Confrontandolo con gli attuali 41.29 e 24.77 - 41.32 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DARP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DARP?

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 40.45 e 32.51%.

Intervallo Giornaliero
41.29 41.29
Intervallo Annuale
24.77 41.32
Chiusura Precedente
40.45
Apertura
41.29
Bid
41.29
Ask
41.59
Minimo
41.29
Massimo
41.29
Volume
1
Variazione giornaliera
2.08%
Variazione Mensile
17.84%
Variazione Semestrale
44.02%
Variazione Annuale
32.51%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8