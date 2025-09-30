- Panoramica
DARP: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF
Il tasso di cambio DARP ha avuto una variazione del 2.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.29 e ad un massimo di 41.29.
Segui le dinamiche di Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DARP oggi?
Oggi le azioni Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF sono prezzate a 41.29. Viene scambiato all'interno di 2.08%, la chiusura di ieri è stata 40.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DARP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF pagano dividendi?
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF è attualmente valutato a 41.29. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 32.51% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DARP.
Come acquistare azioni DARP?
Puoi acquistare azioni Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF al prezzo attuale di 41.29. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 41.29 o 41.59, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DARP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DARP?
Investire in Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.77 - 41.32 e il prezzo attuale 41.29. Molti confrontano 17.84% e 44.02% prima di effettuare ordini su 41.29 o 41.59. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DARP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Grizzle Growth ETF?
Il prezzo massimo di Grizzle Growth ETF nell'ultimo anno è stato 41.32. All'interno di 24.77 - 41.32, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 40.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Grizzle Growth ETF?
Il prezzo più basso di Grizzle Growth ETF (DARP) nel corso dell'anno è stato 24.77. Confrontandolo con gli attuali 41.29 e 24.77 - 41.32 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DARP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DARP?
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 40.45 e 32.51%.
- Chiusura Precedente
- 40.45
- Apertura
- 41.29
- Bid
- 41.29
- Ask
- 41.59
- Minimo
- 41.29
- Massimo
- 41.29
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 2.08%
- Variazione Mensile
- 17.84%
- Variazione Semestrale
- 44.02%
- Variazione Annuale
- 32.51%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8