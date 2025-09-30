КотировкиРазделы
DARP: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF

41.29 USD 0.84 (2.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DARP за сегодня изменился на 2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.29, а максимальная — 41.29.

Следите за динамикой Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DARP сегодня?

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF (DARP) сегодня оценивается на уровне 41.29. Инструмент торгуется в пределах 2.08%, вчерашнее закрытие составило 40.45, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DARP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF?

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF в настоящее время оценивается в 41.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.51% и USD. Отслеживайте движения DARP на графике в реальном времени.

Как купить акции DARP?

Вы можете купить акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF (DARP) по текущей цене 41.29. Ордера обычно размещаются около 41.29 или 41.59, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DARP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DARP?

Инвестирование в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF предполагает учет годового диапазона 24.77 - 41.32 и текущей цены 41.29. Многие сравнивают 17.84% и 44.02% перед размещением ордеров на 41.29 или 41.59. Изучайте ежедневные изменения цены DARP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Grizzle Growth ETF?

Самая высокая цена Grizzle Growth ETF (DARP) за последний год составила 41.32. Акции заметно колебались в пределах 24.77 - 41.32, сравнение с 40.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Grizzle Growth ETF?

Самая низкая цена Grizzle Growth ETF (DARP) за год составила 24.77. Сравнение с текущими 41.29 и 24.77 - 41.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DARP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DARP?

В прошлом Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.45 и 32.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.29 41.29
Годовой диапазон
24.77 41.32
Предыдущее закрытие
40.45
Open
41.29
Bid
41.29
Ask
41.59
Low
41.29
High
41.29
Объем
1
Дневное изменение
2.08%
Месячное изменение
17.84%
6-месячное изменение
44.02%
Годовое изменение
32.51%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8