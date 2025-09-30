- Обзор рынка
DARP: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF
Курс DARP за сегодня изменился на 2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.29, а максимальная — 41.29.
Следите за динамикой Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DARP сегодня?
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF (DARP) сегодня оценивается на уровне 41.29. Инструмент торгуется в пределах 2.08%, вчерашнее закрытие составило 40.45, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DARP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF?
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF в настоящее время оценивается в 41.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.51% и USD. Отслеживайте движения DARP на графике в реальном времени.
Как купить акции DARP?
Вы можете купить акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF (DARP) по текущей цене 41.29. Ордера обычно размещаются около 41.29 или 41.59, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DARP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DARP?
Инвестирование в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF предполагает учет годового диапазона 24.77 - 41.32 и текущей цены 41.29. Многие сравнивают 17.84% и 44.02% перед размещением ордеров на 41.29 или 41.59. Изучайте ежедневные изменения цены DARP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Grizzle Growth ETF?
Самая высокая цена Grizzle Growth ETF (DARP) за последний год составила 41.32. Акции заметно колебались в пределах 24.77 - 41.32, сравнение с 40.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Grizzle Growth ETF?
Самая низкая цена Grizzle Growth ETF (DARP) за год составила 24.77. Сравнение с текущими 41.29 и 24.77 - 41.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DARP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DARP?
В прошлом Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.45 и 32.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.45
- Open
- 41.29
- Bid
- 41.29
- Ask
- 41.59
- Low
- 41.29
- High
- 41.29
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 2.08%
- Месячное изменение
- 17.84%
- 6-месячное изменение
- 44.02%
- Годовое изменение
- 32.51%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8