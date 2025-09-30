- Übersicht
DARP: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF
Der Wechselkurs von DARP hat sich für heute um 2.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.29 bis zu einem Hoch von 41.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DARP heute?
Die Aktie von Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF (DARP) notiert heute bei 41.29. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 40.45 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von DARP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DARP Dividenden?
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF wird derzeit mit 41.29 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 32.51% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DARP zu verfolgen.
Wie kaufe ich DARP-Aktien?
Sie können Aktien von Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF (DARP) zum aktuellen Kurs von 41.29 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 41.29 oder 41.59 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DARP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DARP-Aktien?
Bei einer Investition in Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF müssen die jährliche Spanne 24.77 - 41.32 und der aktuelle Kurs 41.29 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 17.84% und 44.02%, bevor sie Orders zu 41.29 oder 41.59 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DARP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Grizzle Growth ETF?
Der höchste Kurs von Grizzle Growth ETF (DARP) im vergangenen Jahr lag bei 41.32. Innerhalb von 24.77 - 41.32 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 40.45 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Grizzle Growth ETF?
Der niedrigste Kurs von Grizzle Growth ETF (DARP) im Laufe des Jahres betrug 24.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 41.29 und der Spanne 24.77 - 41.32 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DARP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DARP statt?
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 40.45 und 32.51% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.45
- Eröffnung
- 41.29
- Bid
- 41.29
- Ask
- 41.59
- Tief
- 41.29
- Hoch
- 41.29
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 2.08%
- Monatsänderung
- 17.84%
- 6-Monatsänderung
- 44.02%
- Jahresänderung
- 32.51%
