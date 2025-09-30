报价部分
货币 / DARP
DARP: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF

41.29 USD 0.84 (2.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DARP汇率已更改2.08%。当日，交易品种以低点41.29和高点41.29进行交易。

关注Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DARP股票今天的价格是多少？

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF股票今天的定价为41.29。它在2.08%范围内交易，昨天的收盘价为40.45，交易量达到1。DARP的实时价格图表显示了这些更新。

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF股票是否支付股息？

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF目前的价值为41.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.51%和USD。实时查看图表以跟踪DARP走势。

如何购买DARP股票？

您可以以41.29的当前价格购买Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF股票。订单通常设置在41.29或41.59附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DARP的实时图表更新。

如何投资DARP股票？

投资Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF需要考虑年度范围24.77 - 41.32和当前价格41.29。许多人在以41.29或41.59下订单之前，会比较17.84%和。实时查看DARP价格图表，了解每日变化。

Grizzle Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Grizzle Growth ETF的最高价格是41.32。在24.77 - 41.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF的绩效。

Grizzle Growth ETF股票的最低价格是多少？

Grizzle Growth ETF（DARP）的最低价格为24.77。将其与当前的41.29和24.77 - 41.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DARP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DARP股票是什么时候拆分的？

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.45和32.51%中可见。

日范围
41.29 41.29
年范围
24.77 41.32
前一天收盘价
40.45
开盘价
41.29
卖价
41.29
买价
41.59
最低价
41.29
最高价
41.29
交易量
1
日变化
2.08%
月变化
17.84%
6个月变化
44.02%
年变化
32.51%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8