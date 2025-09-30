- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DARP: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF
Le taux de change de DARP a changé de 2.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.29 et à un maximum de 41.29.
Suivez la dynamique Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DARP aujourd'hui ?
L'action Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF est cotée à 41.29 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.08%, a clôturé hier à 40.45 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de DARP présente ces mises à jour.
L'action Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF est actuellement valorisé à 41.29. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 32.51% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DARP.
Comment acheter des actions DARP ?
Vous pouvez acheter des actions Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF au cours actuel de 41.29. Les ordres sont généralement placés à proximité de 41.29 ou de 41.59, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DARP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DARP ?
Investir dans Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.77 - 41.32 et le prix actuel 41.29. Beaucoup comparent 17.84% et 44.02% avant de passer des ordres à 41.29 ou 41.59. Consultez le graphique du cours de DARP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Grizzle Growth ETF ?
Le cours le plus élevé de Grizzle Growth ETF l'année dernière était 41.32. Au cours de 24.77 - 41.32, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 40.45 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Grizzle Growth ETF ?
Le cours le plus bas de Grizzle Growth ETF (DARP) sur l'année a été 24.77. Sa comparaison avec 41.29 et 24.77 - 41.32 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DARP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DARP a-t-elle été divisée ?
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 40.45 et 32.51% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 40.45
- Ouverture
- 41.29
- Bid
- 41.29
- Ask
- 41.59
- Plus Bas
- 41.29
- Plus Haut
- 41.29
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 2.08%
- Changement Mensuel
- 17.84%
- Changement à 6 Mois
- 44.02%
- Changement Annuel
- 32.51%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8