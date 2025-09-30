クォートセクション
通貨 / DARP
DARP: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETF

41.29 USD 0.84 (2.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DARPの今日の為替レートは、2.08%変化しました。日中、通貨は1あたり41.29の安値と41.29の高値で取引されました。

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DARP株の現在の価格は？

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETFの株価は本日41.29です。2.08%内で取引され、前日の終値は40.45、取引量は1に達しました。DARPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETFの株は配当を出しますか？

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETFの現在の価格は41.29です。配当方針は会社によりますが、投資家は32.51%やUSDにも注目します。DARPの動きはライブチャートで確認できます。

DARP株を買う方法は？

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETFの株は現在41.29で購入可能です。注文は通常41.29または41.59付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。DARPの最新情報はライブチャートで確認できます。

DARP株に投資する方法は？

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETFへの投資では、年間の値幅24.77 - 41.32と現在の41.29を考慮します。注文は多くの場合41.29や41.59で行われる前に、17.84%や44.02%と比較されます。DARPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Grizzle Growth ETFの株の最高値は？

Grizzle Growth ETFの過去1年の最高値は41.32でした。24.77 - 41.32内で株価は大きく変動し、40.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Grizzle Growth ETFの株の最低値は？

Grizzle Growth ETF(DARP)の年間最安値は24.77でした。現在の41.29や24.77 - 41.32と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DARPの動きはライブチャートで確認できます。

DARPの株式分割はいつ行われましたか？

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Grizzle Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、40.45、32.51%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
41.29 41.29
1年のレンジ
24.77 41.32
以前の終値
40.45
始値
41.29
買値
41.29
買値
41.59
安値
41.29
高値
41.29
出来高
1
1日の変化
2.08%
1ヶ月の変化
17.84%
6ヶ月の変化
44.02%
1年の変化
32.51%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8