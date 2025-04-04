Moedas / CXAI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CXAI: CXApp Inc - Class A
0.78 USD 0.06 (8.33%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CXAI para hoje mudou para 8.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.71 e o mais alto foi 0.82.
Veja a dinâmica do par de moedas CXApp Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CXAI Notícias
- CXApp, Inc. (CXAI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CXApp Grows ARR and Margins in Q2 2025
- Earnings call transcript: CXApp Inc Q2 2025 highlights steady revenue and innovation
- CXApp (CXAI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CXApp files certificate to validate prior charter amendment with Delaware
- CXApp Inc. (Nasdaq: CXAI) to Participate in the 2025 Virtual Tech Conference: Discover the Innovations Reshaping Tomorrow Virtual Conference Presented by Maxim Group LLC on Tuesday, June 3rd “
- Earnings call transcript: CXApp Q1 2025 shows improved EPS, stock reacts
- CXApp shareholders approve key proposals at annual meeting
- CXApp Reports Better-Than-Expected Q1 Earnings: Details - CXApp (NASDAQ:CXAI)
- CXApp Inc. (Nasdaq: CXAI) Reports Strong Q1’25 Customer Success Metrics and Adoption of Agentic AI based CXAI Platform
- CXApp Inc. (Nasdaq: CXAI) Schedules First Quarter 2025 Financial Results and Business Update Conference Call
- Stocks Set To Continue Crashing After Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- US Stocks Likely To Open Lower After The Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- CXApp Inc. (CXAI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
0.71 0.82
Faixa anual
0.62 2.54
- Fechamento anterior
- 0.72
- Open
- 0.72
- Bid
- 0.78
- Ask
- 1.08
- Low
- 0.71
- High
- 0.82
- Volume
- 1.044 K
- Mudança diária
- 8.33%
- Mudança mensal
- 4.00%
- Mudança de 6 meses
- -8.24%
- Mudança anual
- -53.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh