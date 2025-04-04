Valute / CXAI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CXAI: CXApp Inc - Class A
0.79 USD 0.01 (1.28%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CXAI ha avuto una variazione del 1.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.77 e ad un massimo di 0.80.
Segui le dinamiche di CXApp Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CXAI News
- CXApp, Inc. (CXAI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CXApp Grows ARR and Margins in Q2 2025
- Earnings call transcript: CXApp Inc Q2 2025 highlights steady revenue and innovation
- CXApp (CXAI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CXApp files certificate to validate prior charter amendment with Delaware
- CXApp Inc. (Nasdaq: CXAI) to Participate in the 2025 Virtual Tech Conference: Discover the Innovations Reshaping Tomorrow Virtual Conference Presented by Maxim Group LLC on Tuesday, June 3rd “
- Earnings call transcript: CXApp Q1 2025 shows improved EPS, stock reacts
- CXApp shareholders approve key proposals at annual meeting
- CXApp Reports Better-Than-Expected Q1 Earnings: Details - CXApp (NASDAQ:CXAI)
- CXApp Inc. (Nasdaq: CXAI) Reports Strong Q1’25 Customer Success Metrics and Adoption of Agentic AI based CXAI Platform
- CXApp Inc. (Nasdaq: CXAI) Schedules First Quarter 2025 Financial Results and Business Update Conference Call
- Stocks Set To Continue Crashing After Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- US Stocks Likely To Open Lower After The Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- CXApp Inc. (CXAI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
0.77 0.80
Intervallo Annuale
0.62 2.54
- Chiusura Precedente
- 0.78
- Apertura
- 0.78
- Bid
- 0.79
- Ask
- 1.09
- Minimo
- 0.77
- Massimo
- 0.80
- Volume
- 470
- Variazione giornaliera
- 1.28%
- Variazione Mensile
- 5.33%
- Variazione Semestrale
- -7.06%
- Variazione Annuale
- -52.69%
21 settembre, domenica