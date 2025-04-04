QuotazioniSezioni
Valute / CXAI
Tornare a Azioni

CXAI: CXApp Inc - Class A

0.79 USD 0.01 (1.28%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CXAI ha avuto una variazione del 1.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.77 e ad un massimo di 0.80.

Segui le dinamiche di CXApp Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CXAI News

Intervallo Giornaliero
0.77 0.80
Intervallo Annuale
0.62 2.54
Chiusura Precedente
0.78
Apertura
0.78
Bid
0.79
Ask
1.09
Minimo
0.77
Massimo
0.80
Volume
470
Variazione giornaliera
1.28%
Variazione Mensile
5.33%
Variazione Semestrale
-7.06%
Variazione Annuale
-52.69%
21 settembre, domenica