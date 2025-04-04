通貨 / CXAI
CXAI: CXApp Inc - Class A
0.78 USD 0.06 (8.33%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CXAIの今日の為替レートは、8.33%変化しました。日中、通貨は1あたり0.71の安値と0.82の高値で取引されました。
CXApp Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CXAI News
- CXApp, Inc. (CXAI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CXApp Grows ARR and Margins in Q2 2025
- Earnings call transcript: CXApp Inc Q2 2025 highlights steady revenue and innovation
- CXApp (CXAI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CXApp files certificate to validate prior charter amendment with Delaware
- CXApp Inc. (Nasdaq: CXAI) to Participate in the 2025 Virtual Tech Conference: Discover the Innovations Reshaping Tomorrow Virtual Conference Presented by Maxim Group LLC on Tuesday, June 3rd “
- Earnings call transcript: CXApp Q1 2025 shows improved EPS, stock reacts
- CXApp shareholders approve key proposals at annual meeting
- CXApp Reports Better-Than-Expected Q1 Earnings: Details - CXApp (NASDAQ:CXAI)
- CXApp Inc. (Nasdaq: CXAI) Reports Strong Q1’25 Customer Success Metrics and Adoption of Agentic AI based CXAI Platform
- CXApp Inc. (Nasdaq: CXAI) Schedules First Quarter 2025 Financial Results and Business Update Conference Call
- Stocks Set To Continue Crashing After Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- US Stocks Likely To Open Lower After The Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- CXApp Inc. (CXAI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
0.71 0.82
1年のレンジ
0.62 2.54
- 以前の終値
- 0.72
- 始値
- 0.72
- 買値
- 0.78
- 買値
- 1.08
- 安値
- 0.71
- 高値
- 0.82
- 出来高
- 1.044 K
- 1日の変化
- 8.33%
- 1ヶ月の変化
- 4.00%
- 6ヶ月の変化
- -8.24%
- 1年の変化
- -53.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K