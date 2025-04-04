통화 / CXAI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CXAI: CXApp Inc - Class A
0.79 USD 0.01 (1.28%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CXAI 환율이 오늘 1.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.77이고 고가는 0.80이었습니다.
CXApp Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CXAI News
- CXApp, Inc. (CXAI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CXApp Grows ARR and Margins in Q2 2025
- Earnings call transcript: CXApp Inc Q2 2025 highlights steady revenue and innovation
- CXApp (CXAI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CXApp files certificate to validate prior charter amendment with Delaware
- CXApp Inc. (Nasdaq: CXAI) to Participate in the 2025 Virtual Tech Conference: Discover the Innovations Reshaping Tomorrow Virtual Conference Presented by Maxim Group LLC on Tuesday, June 3rd “
- Earnings call transcript: CXApp Q1 2025 shows improved EPS, stock reacts
- CXApp shareholders approve key proposals at annual meeting
- CXApp Reports Better-Than-Expected Q1 Earnings: Details - CXApp (NASDAQ:CXAI)
- CXApp Inc. (Nasdaq: CXAI) Reports Strong Q1’25 Customer Success Metrics and Adoption of Agentic AI based CXAI Platform
- CXApp Inc. (Nasdaq: CXAI) Schedules First Quarter 2025 Financial Results and Business Update Conference Call
- Stocks Set To Continue Crashing After Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- US Stocks Likely To Open Lower After The Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- CXApp Inc. (CXAI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
0.77 0.80
년간 변동
0.62 2.54
- 이전 종가
- 0.78
- 시가
- 0.78
- Bid
- 0.79
- Ask
- 1.09
- 저가
- 0.77
- 고가
- 0.80
- 볼륨
- 470
- 일일 변동
- 1.28%
- 월 변동
- 5.33%
- 6개월 변동
- -7.06%
- 년간 변동율
- -52.69%
20 9월, 토요일