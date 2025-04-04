КотировкиРазделы
Валюты / CXAI
Назад в Рынок акций США

CXAI: CXApp Inc - Class A

0.72 USD 0.01 (1.37%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CXAI за сегодня изменился на -1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.71, а максимальная — 0.74.

Следите за динамикой CXApp Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CXAI

Дневной диапазон
0.71 0.74
Годовой диапазон
0.62 2.54
Предыдущее закрытие
0.73
Open
0.71
Bid
0.72
Ask
1.02
Low
0.71
High
0.74
Объем
396
Дневное изменение
-1.37%
Месячное изменение
-4.00%
6-месячное изменение
-15.29%
Годовое изменение
-56.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.