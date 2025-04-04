Валюты / CXAI
CXAI: CXApp Inc - Class A
0.72 USD 0.01 (1.37%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CXAI за сегодня изменился на -1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.71, а максимальная — 0.74.
Следите за динамикой CXApp Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CXAI
Дневной диапазон
0.71 0.74
Годовой диапазон
0.62 2.54
- Предыдущее закрытие
- 0.73
- Open
- 0.71
- Bid
- 0.72
- Ask
- 1.02
- Low
- 0.71
- High
- 0.74
- Объем
- 396
- Дневное изменение
- -1.37%
- Месячное изменение
- -4.00%
- 6-месячное изменение
- -15.29%
- Годовое изменение
- -56.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.