CXAI: CXApp Inc - Class A
0.72 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CXAI de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.71, mientras que el máximo ha alcanzado 0.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CXApp Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
0.71 0.75
Rango anual
0.62 2.54
- Cierres anteriores
- 0.72
- Open
- 0.73
- Bid
- 0.72
- Ask
- 1.02
- Low
- 0.71
- High
- 0.75
- Volumen
- 516
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -4.00%
- Cambio a 6 meses
- -15.29%
- Cambio anual
- -56.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B