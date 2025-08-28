Moedas / CWD
CWD: CaliberCos Inc - Class A
7.68 USD 0.02 (0.26%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CWD para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.40 e o mais alto foi 8.08.
Veja a dinâmica do par de moedas CaliberCos Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.40 8.08
Faixa anual
0.20 48.00
- Fechamento anterior
- 7.66
- Open
- 7.66
- Bid
- 7.68
- Ask
- 7.98
- Low
- 7.40
- High
- 8.08
- Volume
- 2.031 K
- Mudança diária
- 0.26%
- Mudança mensal
- 152.63%
- Mudança de 6 meses
- 1224.14%
- Mudança anual
- 1100.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh