CWD: CaliberCos Inc - Class A

7.59 USD 0.07 (0.91%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CWDの今日の為替レートは、-0.91%変化しました。日中、通貨は1あたり7.40の安値と8.08の高値で取引されました。

CaliberCos Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
7.40 8.08
1年のレンジ
0.20 48.00
以前の終値
7.66
始値
7.66
買値
7.59
買値
7.89
安値
7.40
高値
8.08
出来高
2.325 K
1日の変化
-0.91%
1ヶ月の変化
149.67%
6ヶ月の変化
1208.62%
1年の変化
1085.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K