CWD: CaliberCos Inc - Class A
7.59 USD 0.07 (0.91%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CWDの今日の為替レートは、-0.91%変化しました。日中、通貨は1あたり7.40の安値と8.08の高値で取引されました。
CaliberCos Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWD News
- キャリバー株、15.9百万ドルの優先株式調達で急騰
- Caliber stock soars after securing $15.9M in preferred equity financing
- キャリバー、転換優先株式の売却により1590万ドルを調達
- Caliber raises $15.9 million through convertible preferred stock sale
- S&P 500’s rejection of the company formerly called MicroStrategy may stop the crypto-acquisition frenzy: JPMorgan
- Build-A-Bear and CaliberCos have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: CaliberCos (CWD)
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- This Penny Stock Just Surged 2,000% on a Chainlink Crypto Bet. Should You Buy Its Stock Here?
- Dow Surges Over 100 Points; Korn Ferry Earnings Top Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Core & Main (NYSE:CNM)
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- US Stocks Higher; Designer Brands Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Designer Brands (NYSE:DBI)
- Why CaliberCos Stock Is Gaining Today - CaliberCos (NASDAQ:CWD)
- Caliber stock soars after initial Chainlink token purchase
- Caliber、デジタル資産戦略の一環としてChainlinkトークンを初購入
- Caliber purchases Chainlink tokens in first digital asset treasury move
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- US Stocks Lower; Fed's Preferred Inflation Gauge Surges To Highest Level Since February - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Ambarella (NASDAQ:AMBA)
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- Nasdaq Surges 100 Points; Dollar General Earnings Beat Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Accelerant Holdings (NYSE:ARX)
- CaliberCos Stock Is Trading Higher Thursday: What's Going On? - CaliberCos (NASDAQ:CWD)
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
1日のレンジ
7.40 8.08
1年のレンジ
0.20 48.00
- 以前の終値
- 7.66
- 始値
- 7.66
- 買値
- 7.59
- 買値
- 7.89
- 安値
- 7.40
- 高値
- 8.08
- 出来高
- 2.325 K
- 1日の変化
- -0.91%
- 1ヶ月の変化
- 149.67%
- 6ヶ月の変化
- 1208.62%
- 1年の変化
- 1085.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K