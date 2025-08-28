QuotazioniSezioni
CWD: CaliberCos Inc - Class A

6.81 USD 0.78 (10.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CWD ha avuto una variazione del -10.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.61 e ad un massimo di 7.58.

Segui le dinamiche di CaliberCos Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.61 7.58
Intervallo Annuale
0.20 48.00
Chiusura Precedente
7.59
Apertura
7.40
Bid
6.81
Ask
7.11
Minimo
6.61
Massimo
7.58
Volume
1.461 K
Variazione giornaliera
-10.28%
Variazione Mensile
124.01%
Variazione Semestrale
1074.14%
Variazione Annuale
964.06%
