CWD: CaliberCos Inc - Class A
6.81 USD 0.78 (10.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CWD ha avuto una variazione del -10.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.61 e ad un massimo di 7.58.
Segui le dinamiche di CaliberCos Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.61 7.58
Intervallo Annuale
0.20 48.00
- Chiusura Precedente
- 7.59
- Apertura
- 7.40
- Bid
- 6.81
- Ask
- 7.11
- Minimo
- 6.61
- Massimo
- 7.58
- Volume
- 1.461 K
- Variazione giornaliera
- -10.28%
- Variazione Mensile
- 124.01%
- Variazione Semestrale
- 1074.14%
- Variazione Annuale
- 964.06%
21 settembre, domenica