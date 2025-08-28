Divisas / CWD
CWD: CaliberCos Inc - Class A
7.66 USD 1.31 (20.63%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CWD de hoy ha cambiado un 20.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.96, mientras que el máximo ha alcanzado 9.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CaliberCos Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
6.96 9.43
Rango anual
0.20 48.00
- Cierres anteriores
- 6.35
- Open
- 8.60
- Bid
- 7.66
- Ask
- 7.96
- Low
- 6.96
- High
- 9.43
- Volumen
- 18.546 K
- Cambio diario
- 20.63%
- Cambio mensual
- 151.97%
- Cambio a 6 meses
- 1220.69%
- Cambio anual
- 1096.88%
