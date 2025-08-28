Währungen / CWD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CWD: CaliberCos Inc - Class A
7.08 USD 0.51 (6.72%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CWD hat sich für heute um -6.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.05 bis zu einem Hoch von 7.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die CaliberCos Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWD News
- Caliber-Aktie steigt nach Vorzugsaktienfinanzierung über 15,9 Mio. $ kräftig an/n
- Caliber stock soars after securing $15.9M in preferred equity financing
- Caliber beschafft 15,9 Millionen US-Dollar über Wandelvorzugsaktien
- Caliber raises $15.9 million through convertible preferred stock sale
- S&P 500’s rejection of the company formerly called MicroStrategy may stop the crypto-acquisition frenzy: JPMorgan
- Build-A-Bear and CaliberCos have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: CaliberCos (CWD)
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- This Penny Stock Just Surged 2,000% on a Chainlink Crypto Bet. Should You Buy Its Stock Here?
- Dow Surges Over 100 Points; Korn Ferry Earnings Top Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Core & Main (NYSE:CNM)
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- US Stocks Higher; Designer Brands Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Designer Brands (NYSE:DBI)
- Why CaliberCos Stock Is Gaining Today - CaliberCos (NASDAQ:CWD)
- Caliber stock soars after initial Chainlink token purchase
- Caliber purchases Chainlink tokens in first digital asset treasury move
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- US Stocks Lower; Fed's Preferred Inflation Gauge Surges To Highest Level Since February - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Ambarella (NASDAQ:AMBA)
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- Nasdaq Surges 100 Points; Dollar General Earnings Beat Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Accelerant Holdings (NYSE:ARX)
- CaliberCos Stock Is Trading Higher Thursday: What's Going On? - CaliberCos (NASDAQ:CWD)
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Caliber stock soars after announcing digital asset treasury strategy
Tagesspanne
7.05 7.58
Jahresspanne
0.20 48.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.59
- Eröffnung
- 7.40
- Bid
- 7.08
- Ask
- 7.38
- Tief
- 7.05
- Hoch
- 7.58
- Volumen
- 547
- Tagesänderung
- -6.72%
- Monatsänderung
- 132.89%
- 6-Monatsänderung
- 1120.69%
- Jahresänderung
- 1006.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K