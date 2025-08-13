Валюты / CWD
CWD: CaliberCos Inc - Class A
6.35 USD 1.10 (14.77%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CWD за сегодня изменился на -14.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.71, а максимальная — 7.23.
Следите за динамикой CaliberCos Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CWD
- S&P 500’s rejection of the company formerly called MicroStrategy may stop the crypto-acquisition frenzy: JPMorgan
- Build-A-Bear and CaliberCos have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: CaliberCos (CWD)
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- This Penny Stock Just Surged 2,000% on a Chainlink Crypto Bet. Should You Buy Its Stock Here?
- Dow Surges Over 100 Points; Korn Ferry Earnings Top Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Core & Main (NYSE:CNM)
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- US Stocks Higher; Designer Brands Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Designer Brands (NYSE:DBI)
- Why CaliberCos Stock Is Gaining Today - CaliberCos (NASDAQ:CWD)
- Caliber stock soars after initial Chainlink token purchase
- Caliber purchases Chainlink tokens in first digital asset treasury move
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- US Stocks Lower; Fed's Preferred Inflation Gauge Surges To Highest Level Since February - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Ambarella (NASDAQ:AMBA)
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- Nasdaq Surges 100 Points; Dollar General Earnings Beat Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Accelerant Holdings (NYSE:ARX)
- CaliberCos Stock Is Trading Higher Thursday: What's Going On? - CaliberCos (NASDAQ:CWD)
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Caliber stock soars after announcing digital asset treasury strategy
- CaliberCos receives Nasdaq notice for non-compliance with equity listing rule
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- CaliberCos Sales Drop 38 Percent
- CaliberCos (CWD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
5.71 7.23
Годовой диапазон
0.20 48.00
- Предыдущее закрытие
- 7.45
- Open
- 7.17
- Bid
- 6.35
- Ask
- 6.65
- Low
- 5.71
- High
- 7.23
- Объем
- 1.386 K
- Дневное изменение
- -14.77%
- Месячное изменение
- 108.88%
- 6-месячное изменение
- 994.83%
- Годовое изменение
- 892.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.