КотировкиРазделы
Валюты / CWD
Назад в Рынок акций США

CWD: CaliberCos Inc - Class A

6.35 USD 1.10 (14.77%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CWD за сегодня изменился на -14.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.71, а максимальная — 7.23.

Следите за динамикой CaliberCos Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CWD

Дневной диапазон
5.71 7.23
Годовой диапазон
0.20 48.00
Предыдущее закрытие
7.45
Open
7.17
Bid
6.35
Ask
6.65
Low
5.71
High
7.23
Объем
1.386 K
Дневное изменение
-14.77%
Месячное изменение
108.88%
6-месячное изменение
994.83%
Годовое изменение
892.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.