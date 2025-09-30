- Visão do mercado
CVY: Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
A taxa do CVY para hoje mudou para -0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.72 e o mais alto foi 26.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CVY hoje?
Hoje Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) está avaliado em 26.74. O instrumento é negociado dentro de -0.74%, o fechamento de ontem foi 26.94, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CVY em tempo real.
As ações de Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF está avaliado em 26.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.89% e USD. Monitore os movimentos de CVY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CVY?
Você pode comprar ações de Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) pelo preço atual 26.74. Ordens geralmente são executadas perto de 26.74 ou 27.04, enquanto 6 e -0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CVY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CVY?
Investir em Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF envolve considerar a faixa anual 21.94 - 27.37 e o preço atual 26.74. Muitos comparam -0.93% e 5.36% antes de enviar ordens em 26.74 ou 27.04. Estude as mudanças diárias de preço de CVY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF?
O maior preço de Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) no último ano foi 27.37. As ações oscilaram bastante dentro de 21.94 - 27.37, e a comparação com 26.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF?
O menor preço de Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) no ano foi 21.94. A comparação com o preço atual 26.74 e 21.94 - 27.37 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CVY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CVY?
No passado Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.94 e 2.89% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.94
- Open
- 26.77
- Bid
- 26.74
- Ask
- 27.04
- Low
- 26.72
- High
- 26.77
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.74%
- Mudança mensal
- -0.93%
- Mudança de 6 meses
- 5.36%
- Mudança anual
- 2.89%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8