- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CVY: Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Il tasso di cambio CVY ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.72 e ad un massimo di 26.77.
Segui le dinamiche di Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CVY oggi?
Oggi le azioni Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF sono prezzate a 26.74. Viene scambiato all'interno di -0.74%, la chiusura di ieri è stata 26.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CVY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF pagano dividendi?
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF è attualmente valutato a 26.74. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.89% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CVY.
Come acquistare azioni CVY?
Puoi acquistare azioni Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF al prezzo attuale di 26.74. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.74 o 27.04, mentre 6 e -0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CVY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CVY?
Investire in Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.94 - 27.37 e il prezzo attuale 26.74. Molti confrontano -0.93% e 5.36% prima di effettuare ordini su 26.74 o 27.04. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CVY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF?
Il prezzo massimo di Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF nell'ultimo anno è stato 27.37. All'interno di 21.94 - 27.37, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF?
Il prezzo più basso di Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) nel corso dell'anno è stato 21.94. Confrontandolo con gli attuali 26.74 e 21.94 - 27.37 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CVY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CVY?
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.94 e 2.89%.
- Chiusura Precedente
- 26.94
- Apertura
- 26.77
- Bid
- 26.74
- Ask
- 27.04
- Minimo
- 26.72
- Massimo
- 26.77
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.74%
- Variazione Mensile
- -0.93%
- Variazione Semestrale
- 5.36%
- Variazione Annuale
- 2.89%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8