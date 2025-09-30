QuotazioniSezioni
Valute / CVY
CVY: Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

26.74 USD 0.20 (0.74%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CVY ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.72 e ad un massimo di 26.77.

Segui le dinamiche di Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CVY oggi?

Oggi le azioni Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF sono prezzate a 26.74. Viene scambiato all'interno di -0.74%, la chiusura di ieri è stata 26.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CVY mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF pagano dividendi?

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF è attualmente valutato a 26.74. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.89% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CVY.

Come acquistare azioni CVY?

Puoi acquistare azioni Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF al prezzo attuale di 26.74. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.74 o 27.04, mentre 6 e -0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CVY sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CVY?

Investire in Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.94 - 27.37 e il prezzo attuale 26.74. Molti confrontano -0.93% e 5.36% prima di effettuare ordini su 26.74 o 27.04. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CVY con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF?

Il prezzo massimo di Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF nell'ultimo anno è stato 27.37. All'interno di 21.94 - 27.37, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF?

Il prezzo più basso di Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) nel corso dell'anno è stato 21.94. Confrontandolo con gli attuali 26.74 e 21.94 - 27.37 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CVY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CVY?

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.94 e 2.89%.

Intervallo Giornaliero
26.72 26.77
Intervallo Annuale
21.94 27.37
Chiusura Precedente
26.94
Apertura
26.77
Bid
26.74
Ask
27.04
Minimo
26.72
Massimo
26.77
Volume
6
Variazione giornaliera
-0.74%
Variazione Mensile
-0.93%
Variazione Semestrale
5.36%
Variazione Annuale
2.89%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8