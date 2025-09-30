KurseKategorien
CVY: Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

26.74 USD 0.20 (0.74%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CVY hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.72 bis zu einem Hoch von 26.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CVY heute?

Die Aktie von Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) notiert heute bei 26.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.74% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.94 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von CVY zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CVY Dividenden?

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF wird derzeit mit 26.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.89% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CVY zu verfolgen.

Wie kaufe ich CVY-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) zum aktuellen Kurs von 26.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.74 oder 27.04 platziert, während 6 und -0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CVY auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CVY-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF müssen die jährliche Spanne 21.94 - 27.37 und der aktuelle Kurs 26.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.93% und 5.36%, bevor sie Orders zu 26.74 oder 27.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CVY.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF?

Der höchste Kurs von Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) im vergangenen Jahr lag bei 27.37. Innerhalb von 21.94 - 27.37 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) im Laufe des Jahres betrug 21.94. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.74 und der Spanne 21.94 - 27.37 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CVY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CVY statt?

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.94 und 2.89% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
26.72 26.77
Jahresspanne
21.94 27.37
Vorheriger Schlusskurs
26.94
Eröffnung
26.77
Bid
26.74
Ask
27.04
Tief
26.72
Hoch
26.77
Volumen
6
Tagesänderung
-0.74%
Monatsänderung
-0.93%
6-Monatsänderung
5.36%
Jahresänderung
2.89%
