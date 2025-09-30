КотировкиРазделы
CVY: Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

26.74 USD 0.20 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CVY за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.72, а максимальная — 26.77.

Следите за динамикой Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CVY сегодня?

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) сегодня оценивается на уровне 26.74. Инструмент торгуется в пределах -0.74%, вчерашнее закрытие составило 26.94, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CVY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF?

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF в настоящее время оценивается в 26.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.89% и USD. Отслеживайте движения CVY на графике в реальном времени.

Как купить акции CVY?

Вы можете купить акции Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) по текущей цене 26.74. Ордера обычно размещаются около 26.74 или 27.04, тогда как 6 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CVY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CVY?

Инвестирование в Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF предполагает учет годового диапазона 21.94 - 27.37 и текущей цены 26.74. Многие сравнивают -0.93% и 5.36% перед размещением ордеров на 26.74 или 27.04. Изучайте ежедневные изменения цены CVY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF?

Самая высокая цена Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) за последний год составила 27.37. Акции заметно колебались в пределах 21.94 - 27.37, сравнение с 26.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF?

Самая низкая цена Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) за год составила 21.94. Сравнение с текущими 26.74 и 21.94 - 27.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CVY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CVY?

В прошлом Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.94 и 2.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.72 26.77
Годовой диапазон
21.94 27.37
Предыдущее закрытие
26.94
Open
26.77
Bid
26.74
Ask
27.04
Low
26.72
High
26.77
Объем
6
Дневное изменение
-0.74%
Месячное изменение
-0.93%
6-месячное изменение
5.36%
Годовое изменение
2.89%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8