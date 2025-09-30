- 概要
CVY: Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVYの今日の為替レートは、-0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり26.72の安値と26.77の高値で取引されました。
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CVY株の現在の価格は？
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFの株価は本日26.74です。-0.74%内で取引され、前日の終値は26.94、取引量は6に達しました。CVYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFの株は配当を出しますか？
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFの現在の価格は26.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.89%やUSDにも注目します。CVYの動きはライブチャートで確認できます。
CVY株を買う方法は？
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFの株は現在26.74で購入可能です。注文は通常26.74または27.04付近で行われ、6や-0.11%が市場の動きを示します。CVYの最新情報はライブチャートで確認できます。
CVY株に投資する方法は？
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFへの投資では、年間の値幅21.94 - 27.37と現在の26.74を考慮します。注文は多くの場合26.74や27.04で行われる前に、-0.93%や5.36%と比較されます。CVYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFの株の最高値は？
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFの過去1年の最高値は27.37でした。21.94 - 27.37内で株価は大きく変動し、26.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFの株の最低値は？
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF(CVY)の年間最安値は21.94でした。現在の26.74や21.94 - 27.37と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CVYの動きはライブチャートで確認できます。
CVYの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.94、2.89%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.94
- 始値
- 26.77
- 買値
- 26.74
- 買値
- 27.04
- 安値
- 26.72
- 高値
- 26.77
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -0.74%
- 1ヶ月の変化
- -0.93%
- 6ヶ月の変化
- 5.36%
- 1年の変化
- 2.89%
- 実際
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8