クォートセクション
通貨 / CVY
株に戻る

CVY: Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

26.74 USD 0.20 (0.74%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CVYの今日の為替レートは、-0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり26.72の安値と26.77の高値で取引されました。

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CVY株の現在の価格は？

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFの株価は本日26.74です。-0.74%内で取引され、前日の終値は26.94、取引量は6に達しました。CVYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFの株は配当を出しますか？

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFの現在の価格は26.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.89%やUSDにも注目します。CVYの動きはライブチャートで確認できます。

CVY株を買う方法は？

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFの株は現在26.74で購入可能です。注文は通常26.74または27.04付近で行われ、6や-0.11%が市場の動きを示します。CVYの最新情報はライブチャートで確認できます。

CVY株に投資する方法は？

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFへの投資では、年間の値幅21.94 - 27.37と現在の26.74を考慮します。注文は多くの場合26.74や27.04で行われる前に、-0.93%や5.36%と比較されます。CVYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFの株の最高値は？

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFの過去1年の最高値は27.37でした。21.94 - 27.37内で株価は大きく変動し、26.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFの株の最低値は？

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF(CVY)の年間最安値は21.94でした。現在の26.74や21.94 - 27.37と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CVYの動きはライブチャートで確認できます。

CVYの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.94、2.89%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.72 26.77
1年のレンジ
21.94 27.37
以前の終値
26.94
始値
26.77
買値
26.74
買値
27.04
安値
26.72
高値
26.77
出来高
6
1日の変化
-0.74%
1ヶ月の変化
-0.93%
6ヶ月の変化
5.36%
1年の変化
2.89%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8