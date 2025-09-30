报价部分
货币 / CVY
回到股票

CVY: Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

26.74 USD 0.20 (0.74%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CVY汇率已更改-0.74%。当日，交易品种以低点26.72和高点26.77进行交易。

关注Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CVY股票今天的价格是多少？

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF股票今天的定价为26.74。它在-0.74%范围内交易，昨天的收盘价为26.94，交易量达到6。CVY的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF股票是否支付股息？

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF目前的价值为26.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.89%和USD。实时查看图表以跟踪CVY走势。

如何购买CVY股票？

您可以以26.74的当前价格购买Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF股票。订单通常设置在26.74或27.04附近，而6和-0.11%显示市场活动。立即关注CVY的实时图表更新。

如何投资CVY股票？

投资Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF需要考虑年度范围21.94 - 27.37和当前价格26.74。许多人在以26.74或27.04下订单之前，会比较-0.93%和。实时查看CVY价格图表，了解每日变化。

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF的最高价格是27.37。在21.94 - 27.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF的绩效。

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF（CVY）的最低价格为21.94。将其与当前的26.74和21.94 - 27.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CVY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CVY股票是什么时候拆分的？

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.94和2.89%中可见。

日范围
26.72 26.77
年范围
21.94 27.37
前一天收盘价
26.94
开盘价
26.77
卖价
26.74
买价
27.04
最低价
26.72
最高价
26.77
交易量
6
日变化
-0.74%
月变化
-0.93%
6个月变化
5.36%
年变化
2.89%
