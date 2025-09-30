CVY: Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
今日CVY汇率已更改-0.74%。当日，交易品种以低点26.72和高点26.77进行交易。
关注Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CVY股票今天的价格是多少？
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF股票今天的定价为26.74。它在-0.74%范围内交易，昨天的收盘价为26.94，交易量达到6。CVY的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF股票是否支付股息？
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF目前的价值为26.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.89%和USD。实时查看图表以跟踪CVY走势。
如何购买CVY股票？
您可以以26.74的当前价格购买Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF股票。订单通常设置在26.74或27.04附近，而6和-0.11%显示市场活动。立即关注CVY的实时图表更新。
如何投资CVY股票？
投资Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF需要考虑年度范围21.94 - 27.37和当前价格26.74。许多人在以26.74或27.04下订单之前，会比较-0.93%和。实时查看CVY价格图表，了解每日变化。
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF的最高价格是27.37。在21.94 - 27.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF的绩效。
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF（CVY）的最低价格为21.94。将其与当前的26.74和21.94 - 27.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CVY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CVY股票是什么时候拆分的？
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.94和2.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.94
- 开盘价
- 26.77
- 卖价
- 26.74
- 买价
- 27.04
- 最低价
- 26.72
- 最高价
- 26.77
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.74%
- 月变化
- -0.93%
- 6个月变化
- 5.36%
- 年变化
- 2.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8