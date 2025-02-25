- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CURE: Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares
A taxa do CURE para hoje mudou para 7.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 77.56 e o mais alto foi 83.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CURE Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CURE hoje?
Hoje Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares (CURE) está avaliado em 83.78. O instrumento é negociado dentro de 7.62%, o fechamento de ontem foi 77.85, e o volume de negociação atingiu 1169. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CURE em tempo real.
As ações de Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares pagam dividendos?
Atualmente Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares está avaliado em 83.78. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -36.48% e USD. Monitore os movimentos de CURE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CURE?
Você pode comprar ações de Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares (CURE) pelo preço atual 83.78. Ordens geralmente são executadas perto de 83.78 ou 84.08, enquanto 1169 e 7.92% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CURE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CURE?
Investir em Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares envolve considerar a faixa anual 67.16 - 134.61 e o preço atual 83.78. Muitos comparam 4.66% e -19.59% antes de enviar ordens em 83.78 ou 84.08. Estude as mudanças diárias de preço de CURE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares?
O maior preço de Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares (CURE) no último ano foi 134.61. As ações oscilaram bastante dentro de 67.16 - 134.61, e a comparação com 77.85 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares?
O menor preço de Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares (CURE) no ano foi 67.16. A comparação com o preço atual 83.78 e 67.16 - 134.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CURE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CURE?
No passado Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 77.85 e -36.48% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 77.85
- Open
- 77.63
- Bid
- 83.78
- Ask
- 84.08
- Low
- 77.56
- High
- 83.83
- Volume
- 1.169 K
- Mudança diária
- 7.62%
- Mudança mensal
- 4.66%
- Mudança de 6 meses
- -19.59%
- Mudança anual
- -36.48%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8