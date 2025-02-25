- Übersicht
CURE: Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares
Der Wechselkurs von CURE hat sich für heute um 7.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.56 bis zu einem Hoch von 83.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CURE heute?
Die Aktie von Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares (CURE) notiert heute bei 83.78. Sie wird innerhalb einer Spanne von 7.62% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 77.85 und das Handelsvolumen erreichte 1169. Das Live-Chart von CURE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CURE Dividenden?
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares wird derzeit mit 83.78 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -36.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CURE zu verfolgen.
Wie kaufe ich CURE-Aktien?
Sie können Aktien von Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares (CURE) zum aktuellen Kurs von 83.78 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 83.78 oder 84.08 platziert, während 1169 und 7.92% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CURE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CURE-Aktien?
Bei einer Investition in Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares müssen die jährliche Spanne 67.16 - 134.61 und der aktuelle Kurs 83.78 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.66% und -19.59%, bevor sie Orders zu 83.78 oder 84.08 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CURE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares?
Der höchste Kurs von Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares (CURE) im vergangenen Jahr lag bei 134.61. Innerhalb von 67.16 - 134.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 77.85 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares?
Der niedrigste Kurs von Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares (CURE) im Laufe des Jahres betrug 67.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 83.78 und der Spanne 67.16 - 134.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CURE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CURE statt?
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 77.85 und -36.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 77.85
- Eröffnung
- 77.63
- Bid
- 83.78
- Ask
- 84.08
- Tief
- 77.56
- Hoch
- 83.83
- Volumen
- 1.169 K
- Tagesänderung
- 7.62%
- Monatsänderung
- 4.66%
- 6-Monatsänderung
- -19.59%
- Jahresänderung
- -36.48%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8