CURE: Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares
今日CURE汇率已更改4.91%。当日，交易品种以低点77.56和高点82.24进行交易。
关注Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CURE新闻
常见问题解答
CURE股票今天的价格是多少？
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares股票今天的定价为81.67。它在4.91%范围内交易，昨天的收盘价为77.85，交易量达到851。CURE的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares目前的价值为81.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.08%和USD。实时查看图表以跟踪CURE走势。
如何购买CURE股票？
您可以以81.67的当前价格购买Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares股票。订单通常设置在81.67或81.97附近，而851和5.20%显示市场活动。立即关注CURE的实时图表更新。
如何投资CURE股票？
投资Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares需要考虑年度范围67.16 - 134.61和当前价格81.67。许多人在以81.67或81.97下订单之前，会比较2.02%和。实时查看CURE价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares的最高价格是134.61。在67.16 - 134.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares的绩效。
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares（CURE）的最低价格为67.16。将其与当前的81.67和67.16 - 134.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CURE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CURE股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、77.85和-38.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 77.85
- 开盘价
- 77.63
- 卖价
- 81.67
- 买价
- 81.97
- 最低价
- 77.56
- 最高价
- 82.24
- 交易量
- 851
- 日变化
- 4.91%
- 月变化
- 2.02%
- 6个月变化
- -21.61%
- 年变化
- -38.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8