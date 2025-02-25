报价部分
货币 / CURE
回到股票

CURE: Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares

81.67 USD 3.82 (4.91%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CURE汇率已更改4.91%。当日，交易品种以低点77.56和高点82.24进行交易。

关注Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CURE新闻

常见问题解答

CURE股票今天的价格是多少？

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares股票今天的定价为81.67。它在4.91%范围内交易，昨天的收盘价为77.85，交易量达到851。CURE的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares目前的价值为81.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.08%和USD。实时查看图表以跟踪CURE走势。

如何购买CURE股票？

您可以以81.67的当前价格购买Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares股票。订单通常设置在81.67或81.97附近，而851和5.20%显示市场活动。立即关注CURE的实时图表更新。

如何投资CURE股票？

投资Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares需要考虑年度范围67.16 - 134.61和当前价格81.67。许多人在以81.67或81.97下订单之前，会比较2.02%和。实时查看CURE价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares的最高价格是134.61。在67.16 - 134.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares的绩效。

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares（CURE）的最低价格为67.16。将其与当前的81.67和67.16 - 134.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CURE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CURE股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、77.85和-38.08%中可见。

日范围
77.56 82.24
年范围
67.16 134.61
前一天收盘价
77.85
开盘价
77.63
卖价
81.67
买价
81.97
最低价
77.56
最高价
82.24
交易量
851
日变化
4.91%
月变化
2.02%
6个月变化
-21.61%
年变化
-38.08%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8