CURE: Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares

81.67 USD 3.82 (4.91%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CUREの今日の為替レートは、4.91%変化しました。日中、通貨は1あたり77.56の安値と82.24の高値で取引されました。

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CURE株の現在の価格は？

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesの株価は本日81.67です。4.91%内で取引され、前日の終値は77.85、取引量は851に達しました。CUREのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesの株は配当を出しますか？

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesの現在の価格は81.67です。配当方針は会社によりますが、投資家は-38.08%やUSDにも注目します。CUREの動きはライブチャートで確認できます。

CURE株を買う方法は？

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesの株は現在81.67で購入可能です。注文は通常81.67または81.97付近で行われ、851や5.20%が市場の動きを示します。CUREの最新情報はライブチャートで確認できます。

CURE株に投資する方法は？

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesへの投資では、年間の値幅67.16 - 134.61と現在の81.67を考慮します。注文は多くの場合81.67や81.97で行われる前に、2.02%や-21.61%と比較されます。CUREの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesの株の最高値は？

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesの過去1年の最高値は134.61でした。67.16 - 134.61内で株価は大きく変動し、77.85と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesの株の最低値は？

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares(CURE)の年間最安値は67.16でした。現在の81.67や67.16 - 134.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CUREの動きはライブチャートで確認できます。

CUREの株式分割はいつ行われましたか？

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、77.85、-38.08%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
77.56 82.24
1年のレンジ
67.16 134.61
以前の終値
77.85
始値
77.63
買値
81.67
買値
81.97
安値
77.56
高値
82.24
出来高
851
1日の変化
4.91%
1ヶ月の変化
2.02%
6ヶ月の変化
-21.61%
1年の変化
-38.08%
