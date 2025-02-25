- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CURE: Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares
CUREの今日の為替レートは、4.91%変化しました。日中、通貨は1あたり77.56の安値と82.24の高値で取引されました。
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CURE News
よくあるご質問
CURE株の現在の価格は？
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesの株価は本日81.67です。4.91%内で取引され、前日の終値は77.85、取引量は851に達しました。CUREのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesの株は配当を出しますか？
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesの現在の価格は81.67です。配当方針は会社によりますが、投資家は-38.08%やUSDにも注目します。CUREの動きはライブチャートで確認できます。
CURE株を買う方法は？
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesの株は現在81.67で購入可能です。注文は通常81.67または81.97付近で行われ、851や5.20%が市場の動きを示します。CUREの最新情報はライブチャートで確認できます。
CURE株に投資する方法は？
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesへの投資では、年間の値幅67.16 - 134.61と現在の81.67を考慮します。注文は多くの場合81.67や81.97で行われる前に、2.02%や-21.61%と比較されます。CUREの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesの株の最高値は？
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesの過去1年の最高値は134.61でした。67.16 - 134.61内で株価は大きく変動し、77.85と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesの株の最低値は？
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares(CURE)の年間最安値は67.16でした。現在の81.67や67.16 - 134.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CUREの動きはライブチャートで確認できます。
CUREの株式分割はいつ行われましたか？
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、77.85、-38.08%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 77.85
- 始値
- 77.63
- 買値
- 81.67
- 買値
- 81.97
- 安値
- 77.56
- 高値
- 82.24
- 出来高
- 851
- 1日の変化
- 4.91%
- 1ヶ月の変化
- 2.02%
- 6ヶ月の変化
- -21.61%
- 1年の変化
- -38.08%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8