CURE: Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares
El tipo de cambio de CURE de hoy ha cambiado un 4.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 77.56, mientras que el máximo ha alcanzado 82.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CURE News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CURE hoy?
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares (CURE) se evalúa hoy en 81.67. El instrumento se negocia dentro de 4.91%; el cierre de ayer ha sido 77.85 y el volumen comercial ha alcanzado 851. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CURE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares?
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares se evalúa actualmente en 81.67. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -38.08% y USD. Monitoree los movimientos de CURE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CURE?
Puede comprar acciones de Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares (CURE) al precio actual de 81.67. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 81.67 o 81.97, mientras que 851 y 5.20% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CURE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CURE?
Invertir en Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares implica tener en cuenta el rango anual 67.16 - 134.61 y el precio actual 81.67. Muchos comparan 2.02% y -21.61% antes de colocar órdenes en 81.67 o 81.97. Estudie los cambios diarios de precios de CURE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares?
El precio más alto de Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares (CURE) en el último año ha sido 134.61. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 67.16 - 134.61, una comparación con 77.85 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares?
El precio más bajo de Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares (CURE) para el año ha sido 67.16. La comparación con los actuales 81.67 y 67.16 - 134.61 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CURE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CURE?
En el pasado, Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 77.85 y -38.08% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 77.85
- Open
- 77.63
- Bid
- 81.67
- Ask
- 81.97
- Low
- 77.56
- High
- 82.24
- Volumen
- 851
- Cambio diario
- 4.91%
- Cambio mensual
- 2.02%
- Cambio a 6 meses
- -21.61%
- Cambio anual
- -38.08%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8