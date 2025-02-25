- Aperçu
CURE: Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares
Le taux de change de CURE a changé de 0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 76.04 et à un maximum de 78.00.
Suivez la dynamique Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CURE aujourd'hui ?
L'action Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares est cotée à 77.85 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.67%, a clôturé hier à 77.33 et son volume d'échange a atteint 281. Le graphique en temps réel du cours de CURE présente ces mises à jour.
L'action Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares verse-t-elle des dividendes ?
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares est actuellement valorisé à 77.85. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -40.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CURE.
Comment acheter des actions CURE ?
Vous pouvez acheter des actions Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares au cours actuel de 77.85. Les ordres sont généralement placés à proximité de 77.85 ou de 78.15, le 281 et le 0.84% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CURE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CURE ?
Investir dans Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 67.16 - 134.61 et le prix actuel 77.85. Beaucoup comparent -2.75% et -25.28% avant de passer des ordres à 77.85 ou 78.15. Consultez le graphique du cours de CURE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares ?
Le cours le plus élevé de Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares l'année dernière était 134.61. Au cours de 67.16 - 134.61, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 77.33 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares ?
Le cours le plus bas de Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares (CURE) sur l'année a été 67.16. Sa comparaison avec 77.85 et 67.16 - 134.61 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CURE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CURE a-t-elle été divisée ?
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 77.33 et -40.97% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 77.33
- Ouverture
- 77.20
- Bid
- 77.85
- Ask
- 78.15
- Plus Bas
- 76.04
- Plus Haut
- 78.00
- Volume
- 281
- Changement quotidien
- 0.67%
- Changement Mensuel
- -2.75%
- Changement à 6 Mois
- -25.28%
- Changement Annuel
- -40.97%
