CURE: Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares
Il tasso di cambio CURE ha avuto una variazione del 0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 76.04 e ad un massimo di 78.00.
Segui le dinamiche di Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CURE oggi?
Oggi le azioni Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares sono prezzate a 77.85. Viene scambiato all'interno di 0.67%, la chiusura di ieri è stata 77.33 e il volume degli scambi ha raggiunto 281. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CURE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares pagano dividendi?
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares è attualmente valutato a 77.85. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -40.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CURE.
Come acquistare azioni CURE?
Puoi acquistare azioni Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares al prezzo attuale di 77.85. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 77.85 o 78.15, mentre 281 e 0.84% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CURE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CURE?
Investire in Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares implica considerare l'intervallo annuale 67.16 - 134.61 e il prezzo attuale 77.85. Molti confrontano -2.75% e -25.28% prima di effettuare ordini su 77.85 o 78.15. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CURE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares?
Il prezzo massimo di Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares nell'ultimo anno è stato 134.61. All'interno di 67.16 - 134.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 77.33 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares?
Il prezzo più basso di Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares (CURE) nel corso dell'anno è stato 67.16. Confrontandolo con gli attuali 77.85 e 67.16 - 134.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CURE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CURE?
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 77.33 e -40.97%.
- Chiusura Precedente
- 77.33
- Apertura
- 77.20
- Bid
- 77.85
- Ask
- 78.15
- Minimo
- 76.04
- Massimo
- 78.00
- Volume
- 281
- Variazione giornaliera
- 0.67%
- Variazione Mensile
- -2.75%
- Variazione Semestrale
- -25.28%
- Variazione Annuale
- -40.97%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8