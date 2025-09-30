- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CSMD: Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF
A taxa do CSMD para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.07 e o mais alto foi 33.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CSMD hoje?
Hoje Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF (CSMD) está avaliado em 33.21. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 33.21, e o volume de negociação atingiu 79. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CSMD em tempo real.
As ações de Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF pagam dividendos?
Atualmente Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF está avaliado em 33.21. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.35% e USD. Monitore os movimentos de CSMD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CSMD?
Você pode comprar ações de Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF (CSMD) pelo preço atual 33.21. Ordens geralmente são executadas perto de 33.21 ou 33.51, enquanto 79 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CSMD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CSMD?
Investir em Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF envolve considerar a faixa anual 24.67 - 33.99 e o preço atual 33.21. Muitos comparam 2.75% e 20.33% antes de enviar ordens em 33.21 ou 33.51. Estude as mudanças diárias de preço de CSMD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Congress SMid Growth ETF?
O maior preço de Congress SMid Growth ETF (CSMD) no último ano foi 33.99. As ações oscilaram bastante dentro de 24.67 - 33.99, e a comparação com 33.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Congress SMid Growth ETF?
O menor preço de Congress SMid Growth ETF (CSMD) no ano foi 24.67. A comparação com o preço atual 33.21 e 24.67 - 33.99 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CSMD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CSMD?
No passado Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 33.21 e 12.35% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 33.21
- Open
- 33.25
- Bid
- 33.21
- Ask
- 33.51
- Low
- 33.07
- High
- 33.31
- Volume
- 79
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 2.75%
- Mudança de 6 meses
- 20.33%
- Mudança anual
- 12.35%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8