- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CSMD: Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF
Der Wechselkurs von CSMD hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.07 bis zu einem Hoch von 33.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CSMD heute?
Die Aktie von Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF (CSMD) notiert heute bei 33.21. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 33.21 und das Handelsvolumen erreichte 79. Das Live-Chart von CSMD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CSMD Dividenden?
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF wird derzeit mit 33.21 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.35% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CSMD zu verfolgen.
Wie kaufe ich CSMD-Aktien?
Sie können Aktien von Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF (CSMD) zum aktuellen Kurs von 33.21 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.21 oder 33.51 platziert, während 79 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CSMD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CSMD-Aktien?
Bei einer Investition in Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF müssen die jährliche Spanne 24.67 - 33.99 und der aktuelle Kurs 33.21 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.75% und 20.33%, bevor sie Orders zu 33.21 oder 33.51 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CSMD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Congress SMid Growth ETF?
Der höchste Kurs von Congress SMid Growth ETF (CSMD) im vergangenen Jahr lag bei 33.99. Innerhalb von 24.67 - 33.99 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 33.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Congress SMid Growth ETF?
Der niedrigste Kurs von Congress SMid Growth ETF (CSMD) im Laufe des Jahres betrug 24.67. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.21 und der Spanne 24.67 - 33.99 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CSMD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CSMD statt?
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 33.21 und 12.35% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.21
- Eröffnung
- 33.25
- Bid
- 33.21
- Ask
- 33.51
- Tief
- 33.07
- Hoch
- 33.31
- Volumen
- 79
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 2.75%
- 6-Monatsänderung
- 20.33%
- Jahresänderung
- 12.35%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8